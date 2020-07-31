Єрмак очолить робочу групу з будівництва меморіалу «Бабин Яр»

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак очилить робочу групу з координації будівництва меморіалу «Бабин Яр» у Києві. Про це повідомили видання «Українська правда» та «РБК-Україна» з посиланням на Офіс президента та речницю Єрмака Дар’ю Зарівну.

За словами речниці голови ОП, Єрмак також буде координувати підготовку до 80-х роковин Голокосту.

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Радіо Свобода звернулося до Дар’ї Зарівни по деталі.

29 липня президент України Володимир Зеленський зустрівся з членами наглядової ради фонду «Меморіал Голокосту «Бабин Яр» і висловив підтримку цьому проєкту.