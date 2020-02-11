Київ: станцію метро «Дорогожичі» пропонують перейменувати на «Бабин Яр»

Станцію київського метро «Дорогожичі» пропонують перейменувати на «Бабин Яр». З відповідною ініціативою виступив Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр».

У центрі розповіли, що передали відповідне звернення меру Києва Віталію Кличку. Там обіцяють, що всі витрати, пов’язані із процесом перейменування, покриє благодійний фонд.

«Така ініціатива пов’язана із тим, що станція метро «Дорогожичі» розташована безпосередньо на історичній території урочища Бабин Яр – місця пам’яті, де у 1941-1943 роках відбулася одна з найбільших трагедій Голокосту. Саме тут здійснювалися масові розстріли, в яких, за даними істориків, загинуло близько 100 тисяч людей різних національностей та віросповідань – євреїв, українців, ромів, радянських військовополонених, пацієнтів психіатричної лікарні», – заявили в центрі.

Крім того, на території урочища планують збудувати меморіальний центр. Таким чином, перейменування станції метро спростить навігацію у місті, переконані активісти.

Станція «Дорогожичі» відкрита у 2000 році.