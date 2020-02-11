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13 лютого 2020, Київ 13:00
Новини | Події

Київ: станцію метро «Дорогожичі» пропонують перейменувати на «Бабин Яр»

Пам'ятник дітям, розстріляних у Бабиному Яру. Київ, 31 вересня 2017 року

Станцію київського метро «Дорогожичі» пропонують перейменувати на «Бабин Яр». З відповідною ініціативою виступив Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр».

У центрі розповіли, що передали відповідне звернення меру Києва Віталію Кличку. Там обіцяють, що всі витрати, пов’язані із процесом перейменування, покриє благодійний фонд.

Бабин Яр, 1966 рік. Зйомка Едуарда Тімліна
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Бабин Яр, 1966 рік. Зйомка Едуарда Тімліна

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«Така ініціатива пов’язана із тим, що станція метро «Дорогожичі» розташована безпосередньо на історичній території урочища Бабин Яр – місця пам’яті, де у 1941-1943 роках відбулася одна з найбільших трагедій Голокосту. Саме тут здійснювалися масові розстріли, в яких, за даними істориків, загинуло близько 100 тисяч людей різних національностей та віросповідань – євреїв, українців, ромів, радянських військовополонених, пацієнтів психіатричної лікарні», – заявили в центрі.

Крім того, на території урочища планують збудувати меморіальний центр. Таким чином, перейменування станції метро спростить навігацію у місті, переконані активісти.

Станція «Дорогожичі» відкрита у 2000 році.

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