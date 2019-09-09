Визначили переможця конкурсу на побудову меморіального центру «Бабин Яр»

6 вересня журі міжнародного архітектурного конкурсу одноголосно обрало кращий проєкт майбутнього Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» (BYHMC). Про це 9 вересня повідомила пресслужба меморіального центру «Бабин Яр».

Переможцем конкурсу стала команда архітектурного бюро Querkraft Architekten (Австрія) з ландшафтним архітектором Kieran Fraser Landscape Design (Австрія). За їхнім проєктом у Києві побудують перший у Східній Європі меморіальний центр трагедії Голокосту, розташований саме на тому місці, де відбулися трагічні події в 1941-1943 роках.

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Міжнародний архітектурний конкурс оголосили 19 грудня 2018 року. 1 лютого цього року журі обрало до участі у конкурсі десять архітектурних проєктів зі 160, що зголосились після оголошення конкурсу. Перший етап конкурсу завершився 4 травня. За його результатами члени журі обрали п’ять найкращих проєктів із 10 представлених командами архітекторів і ландшафтних дизайнерів.