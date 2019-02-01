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01 Лютий 2019, Київ 12:35
Новини | Суспільство

Десять архітектурних бюро боротимуться за побудову Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр»

Переможця конкурсу визначать 29 липня 2019 року

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Міжнародне журі обрало 10 архітекторів й архітектурних бюро – учасників конкурсу на найкращий проект Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» у Києві.

Як повідомив 1 лютого в Києві генеральний директор Меморіального центру Геннадій Вербиленко, до участі у конкурсі зголосилися понад 160 архітекторів й архітектурних бюро з 36 країн світу, включаючи Україну.

За словами Вербицького, результатом творчих змагань архітекторів буде побудова в історичному місці, Бабиному Яру, «меморіального комплексу світового масштабу», в якому розмістяться музеї, архіви, громадський простір.

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Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, міністр культури України Євген Нищук у своєму виступі наголосив, що за останні кілька років Бабин Яр із «закинутого місця» перетворився на «місце сакральне», там створено Національний історико-меморіальний заповідник.

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«У заповіднику впорядковані Алея пам’яті та Алея скорботи, встановлені меморіальні знаки там, де у 1941-1943 роках були розстріляні євреї, роми, українці, росіяни і представники інших національностей, а також радянські військовополонені й підпільники, українські націоналісти, інші люди», – наголосив Нищук.

«Без пам’яті немає майбутнього» – в Києві згадали Бабин Яр (відео)
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«Без пам’яті немає майбутнього» – в Києві згадали Бабин Яр (відео)

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Міжнародний архітектурний конкурс оголосили 19 грудня 2018 року. Переможця конкурсу визначать 29 липня 2019 року. До складу журі, серед інших, входять головний архітектор Києва Олександр Свистунов та відомі архітектори з України, США, країн Євросоюзу.

Як раніше повідомляло Радіо Свобода, низка українських науковців та представників єврейської громади виступили проти запропонованої концепції Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».

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