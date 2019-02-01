Десять архітектурних бюро боротимуться за побудову Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр»

Міжнародне журі обрало 10 архітекторів й архітектурних бюро – учасників конкурсу на найкращий проект Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» у Києві.

Як повідомив 1 лютого в Києві генеральний директор Меморіального центру Геннадій Вербиленко, до участі у конкурсі зголосилися понад 160 архітекторів й архітектурних бюро з 36 країн світу, включаючи Україну.

За словами Вербицького, результатом творчих змагань архітекторів буде побудова в історичному місці, Бабиному Яру, «меморіального комплексу світового масштабу», в якому розмістяться музеї, архіви, громадський простір.

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Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, міністр культури України Євген Нищук у своєму виступі наголосив, що за останні кілька років Бабин Яр із «закинутого місця» перетворився на «місце сакральне», там створено Національний історико-меморіальний заповідник.

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«У заповіднику впорядковані Алея пам’яті та Алея скорботи, встановлені меморіальні знаки там, де у 1941-1943 роках були розстріляні євреї, роми, українці, росіяни і представники інших національностей, а також радянські військовополонені й підпільники, українські націоналісти, інші люди», – наголосив Нищук.

Міжнародний архітектурний конкурс оголосили 19 грудня 2018 року. Переможця конкурсу визначать 29 липня 2019 року. До складу журі, серед інших, входять головний архітектор Києва Олександр Свистунов та відомі архітектори з України, США, країн Євросоюзу.

Як раніше повідомляло Радіо Свобода, низка українських науковців та представників єврейської громади виступили проти запропонованої концепції Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».