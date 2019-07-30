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30 Липень 2019, Київ 13:43
Новини | Суспільство

Переможця конкурсу на побудову меморіального центру «Бабин Яр» оголосять восени – міжнародне журі

Міжнародний архітектурний конкурс оголосили 19 грудня 2018 року

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Міжнародне журі відтермінувало рішення про визначення переможця конкурсу на побудову Меморіального центру «Бабин Яр» на осінь цього року. Таке рішення члени журі ухвалили 29 липня після ознайомлення з п’ятьма проєктами-фіналістами.

Бенджамін Хосбах, директор німецької компанії-організатора конкурсу, пояснив перенесення необхідністю «відшукати найкраще поєднання сильної концепції з органічною інтеграцією проекту у простір Бабиного Яру». До того ж, за його словами, не всі члени міжнародного журі змогли у ці дні прибути до Києва.

Серед тих, хто оцінює роботи архітекторів у складі міжнародного журі – відомі архітектори з України, США, країн Євросоюзу, повідомила виконавча директорка міжнародного центру Голокосту «Бабин Яр» Яна Барінова.

«Ми прагнемо, щоб проєкт-фіналіст відповідав рівню знакової будівлі світового масштабу, про що було заявлено на початку конкурсу. Тому нам потрібен додатковий час, щоб ухвалити правильне рішення», – наголосила Барінова.

За її словами, меморіал виконуватиме «просвітницьку функцію», буде базуватися «на повазі до історичної пам’яті, знанні невикривленої історії та вивченні її уроків». У розмові з Радіо Свобода Барінова зазначила, що майбутній меморіальний комплекс не буде звичайним «пам’ятником на знак пошани загиблих».

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Міжнародний архітектурний конкурс оголосили 19 грудня 2018 року. 1 лютого цього року журі обрало до участі у конкурсі десять архітектурних проєктів зі 160, що зголосились після оголошення конкурсу. Перший етап конкурсу завершився 4 травня. За його результатами члени журі обрали п’ять найкращих проєктів із 10 представлених командами архітекторів і ландшафтних дизайнерів.

Свою концепцію меморіалізації Бабиного Яру 9 лютого представили науковці, працівники музейної сфери й експерти Міністерства культури України. Вони запропонували створити цілісний комплекс, який включатиме меморіальний парк «Бабин Яр – Дорогожицький некрополь», Український музей Голокосту та музей Бабиного Яру. Також науковці запропонували, щоб до комплексу увійшли «пам’ятники і пам’ятні місця, пов’язані з трагедією Бабиного Яру», котрі опиняються поза межами майбутнього парку.

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