Міжнародний центр Голокосту «Бабин Яр»: 10 архітектурних бюро візьмуть участь у конкурсі

Український некрополь у Києві в найближчі роки поповнять Меморіальний центр Героїв Небесної сотні та Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр». Але якщо для Меморіалу Героїв Небесної сотні вже підготовлена земельна ділянка, обговорена концепція та вже визначено, хто будуватиме комплекс, то майбутній меморіал у Бабиному Яру, який має ділянку землі, 1 лютого оприлюднив «десятку» учасників архітектурного конкурсу. Крім того, меморіал жертвам Голокосту фінансує не українська держава, а представники міжнародних фундацій та великого бізнесу (включно з російським), що викликало в українському науковому середовищі та серед єврейської громади категоричне несприйняття запропонованого проекту.

Завдання архітектурного конкурсу – розробити і втілити такий проект Меморіального комплексу Голокосту, який має стати місцем пам’яті й багатофункціональним музеєм з експозицією, архівними фондами, громадським простором. Таким бачать майбутній музей представники Меморіального центру.

Концепцію центру озвучила його виконавчий директор Яна Барінова: меморіал виконуватиме «просвітницьку функцію», буде базуватися «на повазі до історичної пам’яті, знанні невикривленої історії та вивченні її уроків». У розмові з Радіо Свобода вона зазначила, що майбутній меморіальний комплекс не буде звичайним «пам’ятником на знак пошани загиблих».

Що чекає на Бабин Яр?

Міністр культури України Євген Нищук на оголошенні учасників архітектурного конкурсу нагадав: без підтримки з боку держави подібний масштабний проект здійснити неможливо. Створення Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» – тому підтвердження, додав він.

У заповіднику встановлені меморіальні знаки там, де у 1941–1943 роках були розстріляні євреї, роми, українці, росіяни та представники інших національностей

«У заповіднику впорядковані Алея пам’яті та Алея скорботи, встановлені меморіальні знаки там, де у 1941–1943 роках були розстріляні євреї, роми, українці, росіяни та представники інших національностей, а також радянські військовополонені й підпільники, українські націоналісти, інші люди. Закинуте місце, яким був Бабин Яр, ми перетворили на місце сакральне, яке увійде до українського некрополя», – наголосив Нищук.

Згідно планів центру, меморіал буде розташований у Бабиному Яру поруч із місцями трагічних подій 1941–1943 років. При цьому земельна ділянка, яку Київська міська держадміністрація виділила під забудову, межує з територією Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», де на різних локаціях розміщені меморіальні знаки та об’єкти, присвячені жертвам масових розстрілів.

Міжнародний архітектурний конкурс має визначити переможця 29 липня цього року. Але наразі невідомо, чи досягнуть консенсусу прихильники і супротивники запропонованої концепції меморіалу. Свою незгоду раніше висловлювали представники української наукової спільноти та єврейської громади – вони вважають, що меморіальні центри подібного рівня має будувати держава, залучаючи до цього меценатів, а не навпаки.