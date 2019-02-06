У Києві представлена концепція меморіалізації Бабиного Яру

У Києві 6 лютого представлена концепція комплексної меморіалізації Бабиного Яру, розроблену за участю науковців, працівників музеїв та експертів Міністерства культури України.

Як повідомив кореспондентові Радіо Свобода відповідальний секретар Громадського комітету для вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру Віталій Нахманович, концепцію розробили фахівці Інституту історії Національної академії наук України на замовлення Міністерства культури України і Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».

«Ми пропонуємо розширити межі заповідника, створити цілісний комплекс, який буде включати меморіальний парк «Бабин Яр – Дорогожицький некрополь», Український музей Голокосту та музей Бабиного Яру. Також до комплексу мають увійти пам’ятники та пам’ятні місця, пов’язані з трагедією Бабиного Яру, котрі опиняються поза межами майбутнього парку», – повідомив Нахманович.

Міністр культури України Євген Нищук наголосив, що завдання майбутнього комплексу – об’єднувати суспільство країни довкола пошани до жертв тоталітарних режимів та сприяти «інтеграції історії України» в європейський історичний простір.

Серед проблем, які на обговоренні підіймали науковці, урядовці та представники єврейської спільноти – це відсутність державної політики пам’яті та спроби окремих маргінальних груп заперечити трагедію Голокосту та інших геноцидів, які мали місце на території України за радянської доби та у час нацистської окупації.

1 лютого Радіо Свобода повідомляло про оголошення міжнародного архітектурного конкурсу на побудову Меморіального комплексу з вшанування пам’яті та вивчення історії Голокосту «Бабин Яр». Його ініціювали у міжнародному центрі Голокосту «Бабин Яр».