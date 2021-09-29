У Бабиному Яру провели міжконфесійний молебень

У Києві відбувся міжконфесійний молебень пам’яті розстріляних у Бабиному Яру.

Молебень провели предстоятель ПЦУ Епіфаній, глава УГКЦ Святослав та головний рабин України Моше Реувен Асман. Також були присутні головний рабин Києва і України громад прогресивного юдаїзму Олександр Духовний, єпископ Вишневський Спиридон УПЦ (МП).

Упродовж двох пам’ятних днів, з 10:00 до 19:00, кожен охочий вшанувати пам’ять розстріляних може прийти до Бабиного Яру та біля різних пам’ятників на території заповідника взяти символічні камінці й лампадки, щоб покласти до меморіальних місць, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

З вересня 1941 року до кінця вересня 1943-го Бабин Яр був місцем розстрілів і захоронень, які проводили органи нацистської поліції безпеки та айзантцгрупи СД разом із військовою та цивільною владою Києва. Жертвами нацистів стали євреї, роми, українські націоналісти, радянські військовополонені, пацієнти київської психіатричної лікарні та інші національні чи соціальні групи.