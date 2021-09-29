У Львові вшанували пам’ять жертв Бабиного Яру і всіх українських жертв Голокосту

У Львові 29 вересня вшанували пам’ять жертв Бабиного Яру, а також усього єврейського населення України, яке загинуло в роки Голокосту.

Представники єврейської громади, духовенства різних релігійних конфесій запалили свічки біля Меморіалу жертвам Львівського гетто.

«У Львові до Другої світової війни проживали 110 тисяч євреїв. У роки німецької окупації врятуватися вдалося кільком сотням, і це завдяки старанням митрополита Андрея Шептицького і його брата, отця Климентія. На місці, де стоїть меморіал, було львівське гетто. У Янівському концтаборі у Львові вбито 150 тисяч євреїв. Загалом на Львівщині знищено 250 тисяч євреїв тільки за те, що були іншої національності. Ця територія гетто – це частина трагедіі світового масштабу», – каже представник єврейської громади у Львові Марко Сімкін.

Біля меморіалу відбулася панахида за вбитими у Бабиному Яру в Києві 80 років тому, також за усіма жертвами Голокосту.

З вересня 1941 року до кінця вересня 1943-го Бабин Яр був місцем розстрілів і захоронень, які проводили органи нацистської поліції безпеки та айзантцгрупи СД разом із військовою та цивільною владою Києва. Жертвами нацистів стали євреї, роми, українські націоналісти, радянські військовополонені, пацієнти київської психіатричної лікарні та інші національні чи соціальні групи.