Серіали «Вбиваючи Єву» та «Патрік Мелроуз» здобули британську телевізійну премію BAFTA

Серіал «Вбиваючи Єву» отримав британську телевізійну премію BAFTA в номінації «найкращий драматичний серіал». Церемонія нагородження відбулася 12 травня в залі Royal Festival Hall у Лондоні.

У номінації «найкращий міні-серіал» переміг «Патрік Мелроуз» з Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі. Його визнали найкращим актором. Нагороду за найкращу жіночу роль отримала актриса Джуді Комер, яка грала у «Вбиваючи Єву».

Нагороди за ролі другого плану здобули Бен Вішоу («Надзвичайно англійський скандал») та Фіона Шоу («Вбиваючи Єву»).

У лютому Британська академія кіно і телевізійних мистецтв назвала переможців своєї кінопремії. У номінації «Найкращий фільм» перемогу здобула чорно-біла драма режисера Альфонса Куарона з Мексики «Рома» (Roma) про життя однієї родини в 70-х роках ХХ століття у Мехіко.

У номінації «Найкращий британський фільм» переможцем став історичний фільм «Фаворитка» грецького режисера Йоргоса Лантімоса про боротьбу двох фавориток за прихильність королеви Анни, якій судилося стати останньою представницею династії Стюартів.