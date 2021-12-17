Науковці знайшли багатоніжку з рекордною кількістю ніг

Науковці з Австралії виявили багатоніжку, яка живе глибоко під землею. Ця істота має більшу кількість ніг, умі відомі дотепер. Подовжена тонка багатоніжка має 1306 ніг і 95 міліметрів у довжину, повідомляється в статті, опублікованій в журналі Scientific Reports 17 грудня.

Істота, яка отримала назву Eumillipes Persephone, є першою в світі «справжньою» багатоніжкою, латинське слово на її позначення означає «тисяча ніг». Досі не було описано жодної багатоніжки з більш ніж 750 ногами.

«Ця мініатюрна тварина (ширина 0,95 мм, довжина 95,7 мм) має 330 сегментів, конусоподібну голову з величезними вусами та дзьоб для годування», — стверджують науковці. У дослідженні доросла самка мала 1306 ніг, а інша – 998. Двоє дорослих самців мали 818 ніг і 778 ніг.

Науковці виявили істоту на глибині 60 метрів під землею в свердловині в шахті в Західній Австралії. «Багатоніжка заривається, розтягуючи своє тіло, тим самим роблячи його тоншим, щоб поміститися в невеликі тріщини», — сказав AFP автор дослідження Пол Марек з Технічного університету Вірджинії.