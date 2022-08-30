Ірак: через сутички у Багдаді загинули 23 людини

23 людини загинули внаслідок сутичок, які спалахнули в Багдаді, коли послідовники впливового священнослужителя Іраку Муктади ас-Садра штурмували урядові будівлі на тлі різкого зростання напруженості з конкуруючими шиїтськими групами, яких підтримує Іран.



Ще щонайменше 380 людей поранені під час заворушень 29 серпня, які спалахнули після заяви аль-Садра про відставку.



Іран закрив свої сухопутні кордони з Іраком 30 серпня, також були припиненні авіарейси. Рішення було прийнято, коли мільйони іранців готувалися відвідати Ірак для щорічного паломництва до шиїтських місць.



Іранське державне телебачення назвало причиною закриття кордону «заворушення» та «комендантську годину» в містах Іраку. Іранців закликали уникати будь-яких поїздок до Іраку, а іранських паломників, які вже там перебувають, уникати подальших подорожей між містами.



Кувейт закликав своїх громадян в Іраку покинути країну. Державне інформаційне агентство KUNA також закликало тих, хто планує поїхати до Іраку, відкласти свої плани через сутички між ворогуючими групами в країні.



Місія ООН з сприяння Іраку назвала заворушення «надзвичайно небезпечною ескалацією», а також закликала всі сторони «утримуватися від дій, які можуть призвести до незворотного ланцюга подій».