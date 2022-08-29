Ірак: прихильники шиїтського клірика взяли штурмом урядові будівлі в Багдаді

В урядовому кварталі Багдада, відомому як Зелена зона, прогриміли вибухи та ракетні удари після того, як сотні прихильників впливового шиїтського священнослужителя Муктади ас-Садра штурмували урядові будівлі.

Свідки розповіли агенції AFP, що прихильники проіранської Координаційної рамки відкрили вогонь за кілька годин після того, як Садр оголосив про свою «остаточну відставку» з політики на тлі напруженого політичного протистояння.

Очевидці також розповіли, що сили безпеки застосували сльозогінний газ, щоб розігнати прихильників Садра біля входу в укріплену Зелену зону.

Читайте також: Високопосадовець іранського «Корпусу вартових ісламської революції» загинув у Сирії – медіа

Влада оголосила загальнонаціональну комендантську годину з 7 години вечора, яка діятиме до подальшого повідомлення.

Протести також спалахнули на півдні, де більшість населення становлять шиїти, прихильники Садра палили шини та блокували дороги в багатій на нафту провінції Басра, а сотні вийшли на протести біля будівлі уряду в Місані.

Уряд Іраку зайшов у глухий кут, коли партія Садра отримала найбільшу кількість місць на жовтневих парламентських виборах, але не набрала достатньо голосів, щоб забезпечити уряд більшості.

Його відмова від переговорів із шиїтськими суперниками, яких підтримує Іран, призвела до політичної невизначеності та загострення боротьби всередині шиїтської громади.