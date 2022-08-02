Ким був аль-Завахірі й чому США вбили лідера «Аль-Каїди»?

Президент США Джо Байден заявив, що лідер «Аль-Каїди» Айман аз-Завахірі, один із найбільш розшукуваних терористів у світі, був убитий 30 липня під час удару безпілотника США в Кабулі.



«Тепер справедливість відбулася, і цього лідера терористів більше немає», – сказав Байден у телезверненні 1 серпня.



Раніше Білий дім оголосив, що Сполучені Штати провели успішну операцію проти «важливої» цілі «Аль-Каїди» в Афганістані на вихідних. У Білому домі заявили, що жертв серед цивільного населення немає. Розповідаємо, ким був Айман аль-Звахірі і що означає його усунення для «Аль-Каїди» і Афгансітану, яким нині керує «Талібан».

Ким був Айман аль-Завахірі?

Американці, які пережили напади 11 вересня 2001 року, можливо, і не пам’ятають імені аль-Завахірі. Але багато хто пам’ятає його обличчя, людину в окулярах, адже аль-Завахірі постійно на фотографіях був поруч з бен Ладеном, коли обидва планували напади на США.

Єгиптянин за народженням аль-Завахірі народився 19 червня 1951 року в заможній родині на околиці Каїру. З самого дитинства він був набожним і пов’язав себе пізніше з насильницької гілкою сунітського ісламського руху, яка хотіла змінити уряд в Єгипті та в інших арабських країнах на теократичні ісламістські режими.

Аль-Завахірі працював хірургом-окулістом як молода людина, але також подорожував Центральною Азією та Близьким Сходом, був свідком афганської війни проти Радянського Союзу і познайомився з молодим Усамою бен Ладеном та іншими арабськими бойовиками, які допомагали Афганістанові у війні проти радянських військ.

Він був одним із сотень бойовиків, яких заарештували і піддали тортурам у єгипетській в’язниці після вбивства ісламістськими фундаменталістами президента Анвара Садата в 1981 році. Цей період ще більше радикалізував аль-Завахірі. В 1988 році аль-Завахірі був присутнім під час заснування бен Ладеном «Аль-Каїди».

Чому аль-Завахірі був важливим?

Він роками тихенько збирав склад нападників-самогубців, гроші та планував напади 11 вересня. Завахірі з помічниками робив все для того, аби «Аль-Каїда» змогла пережити полювання на неї та її членів після нападів на Нью-Йорк та Вашингтон.

Він конспіративно переховувався після нападів 11 вересня і відбував керівництво «Аль-Каїда» в регіоні на афгансько-пакистанському кордоні і був верховним лідером над філіями в Іраку, Азії, Ємені та інших країнах.

Після нападів 11 вересня «Аль-Каїда» зосередилась на інших атаках, здійснивши їх на Балі, в Монбасі, Ріяді, Джакарті, Стамбулі, Мадриді, Лондоні… Напади, здійснені в Лондоні в 2005 році, внаслідок яких загинули 52 людини, були одними з останніх нападів, вчинених «Аль-Каїдою» на Заході. Тим часом удари з безпілотників, контртерористичні операції та американські ракети нанесли значного ураження «Аль-Каїді» та її відгалуженням.

Що вбивство аль-Завахірі означає для «Аль-Каїди»?

Це залежить від того, хто стане наступником аль-Завахірі. Після тиску з боку США та їхніх союзників, зараз «Аль-Каїда» дуже послаблена. Експерт з питань Аль-Кайди Алі Суфан вказує на єгиптянина Саїфа аль-Адла як одного з кандидатів на лідерство в організації.

Але назагал зараз перед «Аль-Каїдою» криза наступництва і хитке майбутнє, каже він. Криза включає і суперництво з агресивними екстремістськими групами, які виникли після 11 вересня і які також присутні в Афганістані.

Чарльз Лістер, ще один експерт з екстремістських мереж, написав після вбивства аль-Завахірі, що природа і поширеність конфліктів на Близькому Сході, в Африці та Південній Азії сьогодні радше виводять на перший план місцеві джихадистські організації замість глобальних мереж.

Чи «Талібан» знав, що аль-Завахірі був в Афганістані?

Без сумніву, кажуть представники США. Наразі ще неясно, як довго аль-Завахірі був в Афганістані, але про його присутність там вже якийсь час ходили чутки. Але не лише це. Будинок, в якому жив аль-Завахірі з сім’єю, належить чільному помічнику лідера «Талібану» Сіраджуддіна Хаккані, як каже чільне американське розвідувальне джерело.

Можливо, хтось з членів «Талібану» видав аль-Завахірі та його родину американцям чи іншим іноземним службам. Але саме за попереднього уряду «Талібану» до Афганістану перебралися чільні лідери «Аль-Каїди» в середині 1990-х років, і тоді їм було дозволено планувати напади 11 вересня, що призвело до 20-річної війни під проводом США в Афганістані.

Стурбованість після вбивства аль-Завахірі в Кабулі така, що «Талібан» знову дає прихисток войовничим екстремістським організаціям в Афганістані, незважаючи на обіцянку, дану США, коли американські війська та війська НАТО залишали ту країну.

(В статті використані матеріал агенції AP)​