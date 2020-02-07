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07 лютого 2020, Київ 08:17
Новини | Міжнародні

Білий дім підтвердив «усунення» в Ємені ватажка угруповання «Аль-Каїда на Аравійському півострові»

Касим ар-Раймі був одним із заступників ватажка всієї «Аль-Каїди» Аймана аз-Завахірі (на фото праворуч)

Військові США в результаті спецоперації в Ємені «усунули» лідера угруповання «Аль-Каїда на Аравійському півострові» Касима ар-Раймі, йдеться в оприлюдненому 6 лютого повідомленні Білого дому.

У Вашингтоні відзначили, що спецоперація проводилася за вказівкою президента США Дональда Трампа. У Білому домі додали, що вбивство ар-Раймі, який був заступником лідера «Аль-Каїди» Аймана аз-Завахірі, призведе до ослаблення угруповання в цілому.

У повідомленні Білого дому йдеться, що ар-Раймі приєднався до «Аль-Каїді» в 1990-х роках, працюючи в Афганістані на Усаму бен Ладена. За даними американської влади, бойовики «здійснювали акти насильства щодо мирних громадян в Ємені» і намагалися атакувати військових США.

Наприкінці січня про вбивство лідера «Аль-Каїди на Аравійському півострові» повідомляла з посиланням на свої джерела газета The New York Times. За даними газети, військові США вираховували місцезнаходження ар-Раймі впродовж декількох місяців.

Раніше «Аль-Каїда на Аравійському півострові» взяла відповідальність за напад на військову базу в американському штаті Флорида 6 грудня, коли саудівський військовий відкрив вогонь по моряках. Тоді загинули троє людей, ще вісім постраждали. Нападник був убитий.

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