Президент США заявив про готовність застосувати військову силу для захисту Тайваню

Президент США Джо Байден підтвердив, що США готові захищати Тайвань військовим шляхом, якщо Китай вторгнеться на його територію.

«Це зобов’язання, яке ми взяли на себе», – сказав Байден на пресконференції в Токіо, куди він прибув напередодні в рамках своєї поїздки країнами Азії.

Байден заявив, що будь-які спроби Китаю застосувати силу проти Тайваню будуть «просто недоречними» і «виведуть з ладу весь регіон, подібно до того, що сталося в Україні». За словами президента США, необхідність захисту Тайваню стала «ще сильнішою» після масштабного вторгнення Росії в Україну.

Коментуючи слова Байдена, офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив, що Тайвань є невід’ємною частиною території Китаю. «Тайванське питання – це суто внутрішня справа Китаю», – зазначив Веньбінь, додавши, що компромісів чи поступок із цього питання не буде.

Раніше США уникали давати Тайваню такі явні гарантії безпеки. Закон про відносини з Тайванем, який з 1979 року регулює відносини США з островом, не вимагає від США військового втручання для захисту Тайваню у разі вторгнення Китаю на його територію. Згідно з документом, США зобов’язані лише забезпечити острову ресурси для самооборони, якщо Китай спробує змінити статус Тайваню в односторонньому порядку.