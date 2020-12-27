«Залишатися невидимими і протидіяти викликам» – голова СБУ назвав основні завдання контррозвідки

Голова Служби безпеки Іван Баканов у День контррозвідника 27 грудня заявив, що головними завданнями спецслужби на сьогодні є відновлення територіальної цілісності України.

«Контррозвідка займає особливе місце в системі Служби безпеки України. Саме на вас покладена серйозна відповідальність – працювати на випередження та успішно протидіяти викликам, які постають перед нашою державою. І водночас – залишатися невидимими для її ворогів... Завдяки вашій фаховості ми рухаємося до стратегічної мети – відновлення територіальної цілісності України, коли наші прапори будуть майоріти в Донецьку, Луганську та Севастополі», – заявив Баканов.

Раніше, напередодні професійного свята конттрозвідників, він також вручив відомчі нагороди 15 співробітникам контррозвідки СБУ.

За даними СБУ, завдяки зусиллям контррозвідки упродовж 2019 року було відкрито 347 кримінальних проваджень за ознаками державної зради, шпигунства, створення терористичної організації чи незаконного вивезення товарів подвійного призначення.