СБУ: 2 громадян Росії хотіли влаштуватися в Нацгвардію

Військова контррозвідка Служби безпеки України запобігла спробі двох громадян Росії влаштуватися до Національної гвардії, повідомляє пресслужба СБУ.

«Двоє жителів Києва, один з яких колишній співробітник МВС, інший – уродженець Росії, намагалися укласти контракт на проходження військової служби в Національній гвардії України. Під час оформлення відповідних документів кандидати свідомо приховали наявність громадянства РФ», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, колишній міліціонер одержав іноземний паспорт під час перебування в анексованому Криму. За даними слідчих, чоловік мав зв’язки серед представників окупаційних правоохоронних органів на півострові.

Другий претендент закінчив школу в Росії, отримав російський паспорт, невдовзі переїхав на постійне проживання до України і став її громадянином, йдеться в повідомленні.

В СБУ кажуть, що перевіряють інформацію щодо причетності згаданих осіб до діяльності спецслужб Росії.

Раніше цього місяця Служба безпеки повідомила, що викрила командира одного з підрозділів Національної гвардії при передачі спецслужбам Росії даних у сфері оборони України.