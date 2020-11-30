Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
30 листопада 2020, Київ 15:35
Новини | Події

СБУ: 2 громадян Росії хотіли влаштуватися в Нацгвардію

В СБУ кажуть, що перевіряють інформацію щодо причетності згаданих осіб до діяльності спецслужб Росії

Військова контррозвідка Служби безпеки України запобігла спробі двох громадян Росії влаштуватися до Національної гвардії, повідомляє пресслужба СБУ.

«Двоє жителів Києва, один з яких колишній співробітник МВС, інший – уродженець Росії, намагалися укласти контракт на проходження військової служби в Національній гвардії України. Під час оформлення відповідних документів кандидати свідомо приховали наявність громадянства РФ», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, колишній міліціонер одержав іноземний паспорт під час перебування в анексованому Криму. За даними слідчих, чоловік мав зв’язки серед представників окупаційних правоохоронних органів на півострові.

Другий претендент закінчив школу в Росії, отримав російський паспорт, невдовзі переїхав на постійне проживання до України і став її громадянином, йдеться в повідомленні.

В СБУ кажуть, що перевіряють інформацію щодо причетності згаданих осіб до діяльності спецслужб Росії.

Раніше цього місяця Служба безпеки повідомила, що викрила командира одного з підрозділів Національної гвардії при передачі спецслужбам Росії даних у сфері оборони України.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG