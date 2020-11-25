Командира підрозділу Нацгвардії викрили у співпраці зі спецслужбами Росії – СБУ

Під час спецоперації Служба безпеки викрила командира одного з підрозділів Національної гвардії при передачі спецслужбам Росії даних у сфері оборони України, повідомляє пресслужба СБУ.

«За даними слідства, український військовослужбовець у 2019 році був завербований представниками ГУ Генштабу ЗС РФ. За завданням кураторів, агент збирав інформацію щодо надання міжнародними партнерами військової допомоги підрозділам Нацгвардії та діяльності іноземних інструкторів. Також російську розвідку цікавили схеми розташування українських військових об’єктів. У ході проведення невідкладних слідчих дій за місцем служби і проживання фігуранта отримано докази його протиправної діяльності», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, наразі чоловікові оголошено про підозру за статтею про державну зраду, суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.