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25 листопада 2020, Київ 16:45
Новини | Події

СБУ: так званому «заступнику міністра палива та енергетики ДНР» повідомлена підозру

СБУ: провадження відкрите за частиною 1 статті 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації)

Служба безпеки України заявила, що заочно повідомила підозру так званому «заступнику міністра палива та енергетики» контрольованого Росією угруповання «ДНР».

«Перебуваючи на «посаді», зловмисник займався матеріально-технічним забезпеченням бойовиків, організовував постачання пального для військової техніки, яку незаконні збройні формування застосовували у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Також він брав участь у налагодженні взаємодії між бандугрупованнями «ЛДНР» і займався популяризацією їх діяльності серед місцевого населення», – заявили у відомстві.

Провадження відкрите за частиною 1 статті 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації). Фігуранта оголосили в розшук.

Путін втрачає контроль? | Донбас Реалії
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Путін втрачає контроль? | Донбас Реалії

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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