Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
26 листопада 2020, Київ 15:42
Новини | Події

Спецслужби заблокували канал вивезення через Україну російського військового обладнання – СБУ

Ukraine -- Protest near Security Service of Ukraine, Handzyuk murder, Kyiv, 01Aug2019

Контррозвідники Служби безпеки України заблокували міжнародний канал постачання через територію України російських товарів військового призначення та запобігли їх можливому переправленню до країн санкційного списку Ради безпеки ООН, повідомила у четвер пресслужба СБУ.

«Правоохоронці задокументували та припинили протиправну діяльність менеджменту однієї з київський компаній, які планували незаконно постачати комплектуючі до вертолітної техніки в одну з країн Африки. Для приховування російського походження товарів та їх військового призначення під час митного оформлення вантажу, організатори надали документацію, в якій вказано неправдиві відомості. Також у відправників не було дозвільних документів, передбачених чинним законодавством, для експорту товарів такої категорії. Переправити військову продукцію зловмисники планували авіарейсом з міжнародного аеропорту «Бориспіль», – розповіли у СБУ.

За даними відомства, відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів. Тривають слідчі дії.

Днями СБУ заблокувала спробу незаконного вивезення з України товарів військового призначення, зокрема агрегатів, комплектуючих та деталей для зенітно-ракетного комплексу «Оса-АКМ»

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG