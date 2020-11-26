Контррозвідники Служби безпеки України заблокували міжнародний канал постачання через територію України російських товарів військового призначення та запобігли їх можливому переправленню до країн санкційного списку Ради безпеки ООН, повідомила у четвер пресслужба СБУ.

«Правоохоронці задокументували та припинили протиправну діяльність менеджменту однієї з київський компаній, які планували незаконно постачати комплектуючі до вертолітної техніки в одну з країн Африки. Для приховування російського походження товарів та їх військового призначення під час митного оформлення вантажу, організатори надали документацію, в якій вказано неправдиві відомості. Також у відправників не було дозвільних документів, передбачених чинним законодавством, для експорту товарів такої категорії. Переправити військову продукцію зловмисники планували авіарейсом з міжнародного аеропорту «Бориспіль», – розповіли у СБУ.

За даними відомства, відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів. Тривають слідчі дії.

Днями СБУ заблокувала спробу незаконного вивезення з України товарів військового призначення, зокрема агрегатів, комплектуючих та деталей для зенітно-ракетного комплексу «Оса-АКМ»