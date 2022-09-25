У Бахмуті за добу через обстріли військ РФ дві людини загинули і 8 – поранені – Донецька ОВА

За минулу добу у Бахмуті Донецької області через російські обстріли двоє мирних жителів загинули і ще восьмеро – поранені, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

«За 24 вересня росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини – у Бахмуті. Ще вісім людей дістали поранення», – написав він.

Кириленко також нагадав, що й досі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

У Генштабі ЗСУ кажуть, що російські війська і далі зосереджують зусилля на спробах повної окупації Донецької області.