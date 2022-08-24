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Підлітка з Бахмута підозрюють у передачі росіянам координат дислокації та бойових позицій ЗСУ

За даними слідства, йдеться про 16-річного юнака, який у червні-серпні предавав представникам РФ інформацію на шкоду ЗСУ

В Офісі генпрокурора повідомили, що Донецька обласна прокуратура повідомила про підозру неповнолітньому жителеві Бахмута у справі про несанкціоноване поширення інформації щодо переміщення та розташування Збройних сил України.

«За даними слідства, у червні-серпні 2022 року 16-річний юнак, маючи стійкі проросійські переконання, співпрацював з представниками держави-агресора. Він передавав ворогу через месенджер графічні координати місць дислокації та бойових позицій артилерійських підрозділів Збройних сил України у м. Бахмут та Бахмутському районі», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Українські правоохоронці, зокрема СБУ, постійно повідомляють про затримання корегувальників та інформаторів, які передають державі-агресору інформацію на шкоду ЗСУ.

Так, сьогодні також повідомлялося про викриття корегувальника на Миколаївщині, який, за даними силовиків, збирав і передавав інформацію про позиції ЗСУ і HIMARS.

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