Підлітка з Бахмута підозрюють у передачі росіянам координат дислокації та бойових позицій ЗСУ

В Офісі генпрокурора повідомили, що Донецька обласна прокуратура повідомила про підозру неповнолітньому жителеві Бахмута у справі про несанкціоноване поширення інформації щодо переміщення та розташування Збройних сил України.

«За даними слідства, у червні-серпні 2022 року 16-річний юнак, маючи стійкі проросійські переконання, співпрацював з представниками держави-агресора. Він передавав ворогу через месенджер графічні координати місць дислокації та бойових позицій артилерійських підрозділів Збройних сил України у м. Бахмут та Бахмутському районі», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.



Українські правоохоронці, зокрема СБУ, постійно повідомляють про затримання корегувальників та інформаторів, які передають державі-агресору інформацію на шкоду ЗСУ.

Так, сьогодні також повідомлялося про викриття корегувальника на Миколаївщині, який, за даними силовиків, збирав і передавав інформацію про позиції ЗСУ і HIMARS.