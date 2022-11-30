У Бахмуті через російські атаки минулої доби загинули 2 людини – ОВА

На Донеччині минулої доби через російські атаки найбільше постраждав Бахмут – загинули дві людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Найбільше напередодні постраждав Бахмут – там 2 людини загинули, ще 11 отримали поранення. За попередню добу росіяни знищили в місті дитсадок та щонайменше 3 приватні будинки», – написав він у телеграмі.

Раніше Павло Кириленко повідомив, що через російську агресію на Донеччині минулої доби загинули п'ятеро людей, ще 15 людей поранені.

В ООН станом на 27 листопада підтвердили 6 655 випадків загибелі і 10 368 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.