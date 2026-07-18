Бахрейн закликає громадян перейти в безпечне місце. Тегеран заявив про удар

Міністерство внутрішніх справ Бахрейну 18 липня порадило своїм громадянам та резидентам попрямувати в безпечніше місце після того, як Тегеран заявив про завдання удару по військовій базі Джуфайр на півночі острова.



База Джуфайр, відома як «Naval Support Activity (NSA) Bahrain», є базою П’ятого флоту США в цьому регіоні.



«Пролунала сирена, громадянам та резидентам рекомендується зберігати спокій і вирушати до найближчого безпечного місця», – йдеться у дописі міністерства в соціальних мережах.



Міністерство не оприлюднило жодних подробиць щодо заяви Ірану про напад, можливих жертв або пошкоджень інфраструктури.

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) не прокоментувало заяву Міністерства внутрішніх справ Бахрейну, а заяву Ірану не вдалося перевірити з незалежних джерел.



Посилаючись на багдадський телеканал «Аль-Гадір», офіційне іранське інформаційне агентство IRNA повідомило, що Тегеран завдав удару по штаб-квартирі П’ятого флоту США.



Тим часом інші ЗМІ, посилаючись на іранське інформаційне агентство Fars, припустили, що іранські удари можуть бути спрямовані на п’ять ключових портів, де розташовані американські військові об’єкти або комерційні інтереси.



