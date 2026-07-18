Іран попереджає сусідів у Перській затоці про «відповідну» військову реакцію

У різкому попередженні, оприлюдненому після сьомої ночі американських ударів по Ірану, Корпус вартових Ісламської революції (КВІР)заявив, що сусіди-країни в Перській затоці мають бути готові до «відповідної та пропорційної» реакції.



У своїй заяві КВІР застеріг «країни, на території яких розташовані американські військові бази», активувати свої підрозділи цивільної оборони та евакуювати цивільне населення подалі від потенційних військових цілей, про що 18 липня повідомило напівофіційне іранське інформаційне агентство Tasnim.



Попередження КВІР пролунало одразу після очевидної зміни військової стратегії США: 18 липня удари поширилися з цілей поблизу Ормузької протоки на численні об’єкти у центральній та південній частинах Ірану.



Посилаючись на КВІР, іранське інформаційне агентство ISNA повідомило, що нове попередження є прямою реакцією Ірану «на зміну військової стратегії США», що відбулася протягом останніх 24 годин.



Згадуючи у своїй заяві про удари США, КВІР обґрунтував своє попередження тим, що Іран здійснює «оборону у відповідь» у зв’язку з «нездатністю міжнародних організацій зупинити ці дії».



17 липня Центральне командування США (CENTCOM) заявило, що нові удари мають на меті подальше ослаблення військового потенціалу Ірану за вказівкою головнокомандувача (президента США Дональда Трампа).



CENTCOM повідомило, що «завдало ударів по об’єктах спостереження, військовій логістичній інфраструктурі, підземних сховищах зброї та морських силах», використовуючи винищувачі, повітряні безпілотники та військові кораблі на додаток до інших засобів.

Раніше високопосадовці Ірану погрожували «повномасштабними наступальними операціями», якщо США продовжуватимуть удари по Ірану ще два-три дні. Цитуючи генерал-майора Мохсена Резаї, старшого військового радника Верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї, іранське інформаційне агентство IRIB повідомило, що «Іран більше не обмежуватиметься ударами «око за око»... і жоден політичний кордон не буде в безпеці».

Тим часом 17 липня Тегеран продовжував обстрілювати безпілотниками та ракетами сусідні Бахрейн, Ірак, Кувейт, Оман та Катар, що призвело до пошкодження інфраструктури.

Al-Jazeera повідомляє, що рівень загрози безпеці в Катарі підвищився на тлі гучних вибухів у столиці Досі рано вранці 17 липня. Посилаючись на Міністерство внутрішніх справ Катару, телеканал повідомив, що дитина отримала поранення від осколків під час атак. У Катарі розташована велика військова база США, і з початку конфлікту наприкінці лютого країна регулярно зазнає ударів безпілотників та ракет Ірану.

У Кувейті Міністерство електроенергетики, водопостачання та відновлюваних джерел енергії заявило 17 липня, що під час іранських ударів було пошкоджено електростанцію та завод з опріснення води, що спричинило пожежу та пошкодило значну кількість енергоблоків.

На тлі продовження бойових дій та зростання ризику подальшого розширення війни лунають нові заклики до негайного припинення вогню та відновлення діалогу.

17 липня міністри закордонних справ Китаю та Пакистану у спільній заяві закликали повернутися до режиму припинення вогню, про який минулого місяця домовилися Іран і США.

У червні США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння. Документ передбачав припинення вогню на 60 днів та поновлення руху суден Ормузькою протокою. Але вже на початку липня активні бойові дії поновилися.



