Міжнародний аеропорт Кувейту тимчасово призупинив роботу

Національний авіаперевізник Kuwait Airways оголосив про перенесення більшості комерційних рейсів після тимчасового призупинення роботи Міжнародного аеропорту Кувейту. Причиною такого рішення стала іранська агресія проти країни, повідомило державне інформаційне агентство KUNA.

У компанії закликали пасажирів регулярно перевіряти статус своїх рейсів. Авіаперевізник зазначив, що автоматично надсилає SMS-повідомлення та інші сповіщення на номери телефонів, вказані під час бронювання, щоб оперативно інформувати про всі зміни в розкладі.

Також Kuwait Airways повідомила, що пасажири можуть отримати додаткову інформацію через центр обслуговування клієнтів або офіційний сервіс підтримки у WhatsApp.

У заяві авіакомпанія подякувала пасажирам за розуміння у зв’язку з надзвичайною ситуацією та наголосила, що «головним пріоритетом залишається безпека мандрівників і дотримання всіх необхідних заходів безпеки».

Раніше влада Кувейту вже тимчасово призупинила зліт і посадку літаків у міжнародному аеропорту через загострення безпекової ситуації на тлі атак Ірану.

Президент США Дональд Трамп заявляв 14 липня, що американські військові завдадуть ударів по іранських електростанціях і мостах, якщо Тегеран не відновить переговори про угоду зі США.

США та Ізраїль стали завдавати ударів по Ірану наприкінці лютого. Іран атакував дронами й ракетами об’єкти в інших країнах Перської затоки, пов’язані, як заявляли в Тегерані, з американськими військовими, і заблокував Ормузьку протоку.

У червні США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння. Документ передбачав припинення вогню на 60 днів та поновлення руху суден Ормузькою протокою. Але вже на початку липня активні бойові дії поновилися.