США замінять збір у 20% за прохід Ормузької протоки на торговельні та інвестиційні угоди – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив 14 липня, що торговельні та інвестиційні угоди з країнами Перської затоки замінять 20-відсотковий збір для суден за прохід через Ормузьку протоку, який він запропонував днем раніше.

«На основі дуже продуктивних розмов з керівництвом (країн) Близького Сходу я вирішив замінити 20-відсотковий збір за відшкодування витрат Сполучених Штатів торговельними та інвестиційними угодами, які різні країни Перської затоки укладатимуть зі Сполученими Штатами», – написав він у дописі у власній соцмережі Truth Social.

Президент США Дональд Трамп 13 липня оголосив, що Сполучені Штати беруть під свій військовий контроль Ормузьку протоку та впроваджують мито у розмірі 20% від вартості вантажів для всіх цивільних суден, які проходять цим маршрутом. Ця заява пролунала на тлі відновлення морської блокади Ірану та нової хвилі військової ескалації в регіоні.

Президент США тоді ж окремо назвав п’ять багатих країн Близького Сходу (Саудівську Аравію, Катар, ОАЕ, Кувейт та Бахрейн), які, на його думку, мають платити США за захист регіону.

Раніше Іран оголосив про закриття Ормузької протоки «до припинення втручання США» та запустив ракети і дрони по американських об’єктах та базах у сусідніх країнах Перської затоки.