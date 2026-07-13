Бахрейн заявив про відбиття іранських ударів на тлі чергового загострення на Близькому Сході

Іранський Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив 13 липня, що нібито атакував американські військові об’єкти в Бахрейні й Кувейті, знищив радіолокаційні системи в Омані та вразив паливні резервуари та склади боєприпасів на авіабазі Принца Хасана в Йорданії. Ці заяви не вдалося одразу перевірити.

Бахрейн заявив, що «успішно перехопив та знешкодив кілька підступних іранських повітряних атак», звинувативши Тегеран у завданні «незаконних ракетних та безпілотних атак, спрямованих проти цивільного населення».

«(Генеральне командування Бахрейну – ред.) наголосило, що навмисне використання ракет та безпілотників для атак на цивільне населення та приватну власність є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права», – додається в заяві командування.





Вранці 13 липня Центральне командування США заявило, що протягом минулої доби здійснило «нову хвилю наступальних ударів по Ірану».

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 12 липня заявив каналу CNN, що американські війська «дуже сильно вдарили» по Ірану вночі напередодні. За його твердженням, Вашингтон і Тегеран були близькі до угоди до останнього загострення, зокрема, Іран нібито готовий був відмовитися від усіх претензій і погодитися на умови США.

«Вони від усього відмовлялися, а потім раптом через дві години вони вдарили по кораблю безпілотником. З цими людьми щось не так», – сказав він.

Переговори з Оманом

Тим часом, за даними Тегерана, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі зустрівся з міністром закордонних справ Оману Саїдом Бадром Альбусаїді на минулих вихідних, щоб обговорити механізми забезпечення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку.

Раніше Оман заявив, що переговори з Іраном триватимуть як на технічному, так і на політичному рівнях, щоб досягти домовленостей, які відповідають міжнародному праву, щодо судноплавства цим водним шляхом. У цих обговореннях не брали участі офіційні представники США.

Радіо Свобода дізналося з дипломатичних джерел, що оманські посередники передали іранській делегації пропозиції, спрямовані на вирішення суперечок щодо морського судноплавства. Високопосадовці відмовилися коментувати суть пропозицій.





За даними дипломатичних джерел, знайомих з обговореннями, Іран залишив переговори, заявивши, що повернеться після досягнення єдиної внутрішньої позиції щодо пропозицій, які б дозволили свободу судноплавства через оманські води в південній частині протоки без стягнення плати.

Втім, невдовзі після цього апарат національної безпеки Ірану відкрив вогонь по комерційному судну та оголосив про закриття водного шляху.

Аналітики заявили, що рішення Ірану закрити Ормузьку протоку та напасти на комерційне судноплавство стало черговою невдачею для дипломатичних зусиль.

«Іранський режим вкотре доводить, що коли США простягають руку дипломатії, Тегеран зустрічає їх стиснутим кулаком», – заявив Радіо Свобода Джейсон Бродскі, директор з питань політики організації «Об’єднані проти ядерного Ірану». Він припустив, що Штатам доведеться піти на ескалацію, щоб «надіслати сигнал Ісламській республіці».

Відновлення ударів та останні заяви сторін знову поставили під сумнів життєздатність режиму припинення вогню та меморандуму про взаєморозуміння, підписаного США та Іраном у середині червня.



