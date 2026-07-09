Іран заявляє про 14 загиблих за два дні атак США

Міністерство охорони здоров’я Ірану 9 липня заявило, що за останні два дні в результаті ударів Сполучених Штатів по іранській території загинули 14 людей.

За словами речника міністерства Хоссейна Керманпура, США атакували п’ять іранських провінцій, в результаті чого 14 людей загинули, 78 зазнали поранення.

Речник додав, що 47 поранених залишаються у лікарнях, а інші були виписані після надання медичної допомоги.

Незрозуміло, чи входять військові у дані про втрати, надані Міністерством охорони здоров’я.

8 липня іранська армія оголосила про вбивство восьми її військовослужбовців у першу ніч атак США, тоді як Корпус вартових Ісламської революції заявив про вбивство одного з його членів.

Раніше сьогодні Центральне командування США (CENTCOM) заявило, що його війська завдали ударів приблизно по 90 іранських військових цілях у рамках нового раунду атак на Іран.

Це друга ніч ударів поспіль. Попередньої ночі командування повідомило, що атакувало приблизно 80 іранських військових цілей, зокрема понад 60 човнів, що належать Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану.

Американські військові заявили, що операція мала на меті завдати Ірану великих збитків за порушення угоди про припинення вогню через його напад на три комерційні судна в Ормузькій протоці.

Спікер парламенту Ірану й головний переговірник зі Сполученими Штатами Мохаммад Бакер Калібаф заявив, що Тегеран може завдати удару у відповідь. «Дозвольте мені сказати прямо: якщо ви атакуєте, то зазнаєте удару», – написав він у дописі на X, додавши, що Ормузька протока залишатиметься відкритою лише за умови домовленостей з Іраном, а не «американських погроз».

Разом із військовими ударами Міністерство фінансів США скасувало свій дозвіл на продаж іранської нафти, відновивши санкції, які були призупинені, згідно з меморандумом про взаєморозуміння, підписаним минулого місяця.

Американський чиновник повідомив Радіо Свобода, що це рішення відображає давню позицію адміністрації, що будь-яке економічне полегшення залежить від дотримання Іраном умов.

Удари США по Ірану й рішення Вашингтона щодо іранської нафти знаменують собою найсерйознішу кризу з моменту підписання Сполученими Штатами й Іраном 60-денного меморандуму про взаєморозуміння (МОВ) минулого місяця, спрямованого на припинення бойових дій і відновлення роботи Ормузької протоки, одного з найважливіших морських шляхів у світі.