Військові США посилюють удари по Ірану – Центральне командування

Військові США в ніч із 8 на 9 липня поновили удари по військових об'єктах Ірану у відповідь на перешкоди, які режим у Тегерані чинить щодо свободи судноплавства в Ормузькій протоці. Про це йдеться в поширеному о 23:15 за київським часом 8 липня повідомленні Центрального командування США.

«За наказом головнокомандувача сили Центрального командування США розпочали завдавання додаткових ударів проти Ірану, щоб ще більше послабити їхню здатність загрожувати свободі судноплавства в Ормузькій протоці. Сполучені Штати притягують Іран до відповідальності за нещодавню необґрунтовану агресію проти комерційних суден та цивільних екіпажів, які вільно йдуть важливим міжнародним водним шляхом», – указано в повідомленні.

Іранський Корпус вартових ісламської революції заявив 8 липня, що у відповідь на останні військові удари США проти Ірану його сили обстріляли американські військові об’єкти в Бахрейні та Кувейті.

Сполучені Штати завдають ударів по Ірану після звинувачення Тегерана в нападі на комерційне судноплавство в Ормузькій протоці, що поставило під загрозу крихке припинення вогню.

Американські військові заявили, що удари були прямою відповіддю на, за їхніми словами, іранські атаки на три комерційні судна, що проходили Ормузькою протокою, включаючи катарський танкер зі зрідженим природним газом.

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Поряд із військовими ударами, Міністерство фінансів США скасувало свій дозвіл на продаж іранської нафти, відновивши санкції, які були призупинені згідно з меморандумом про взаєморозуміння, підписаним минулого місяця. Американський чиновник повідомив Радіо Свобода, що це рішення відображає давню позицію адміністрації, що будь-яке економічне полегшення залежить від дотримання Іраном умов.

Удари США по Ірану та рішення Вашингтона щодо іранської нафти знаменують собою найсерйознішу кризу з моменту підписання Сполученими Штатами та Іраном 60-денного меморандуму про взаєморозуміння (МОВ) минулого місяця, спрямованого на припинення бойових дій та відновлення роботи одного з найважливіших морських вузьких пунктів у світі.