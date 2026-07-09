«Буде набагато гірше». Трамп застеріг Іран від нових атак

Президент США Дональд Трамп попередив Іран, що на нього чекають нові удари в разі, якщо він далі здійснюватиме атаки на судна в Ормузькій протоці.

«Це помста за бомбардування кораблів Іраном. Якщо це повториться, буде набагато гірше!» – написав Трамп у соціальних мережах, після того, як американські військові заявили про удари по цілях у південному Ірані.

Це вже друга ніч поспіль, коли США завдають ударів по Ірану після звинувачення Тегерана в нападі на комерційне судноплавство в Ормузькій протоці, що поставило під загрозу крихке припинення вогню.

Американські військові заявили, що удари були прямою відповіддю на, за їхніми словами, іранські атаки на три комерційні судна, що проходили Ормузькою протокою, включаючи катарський танкер зі зрідженим природним газом.

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Поряд із військовими ударами, Міністерство фінансів США скасувало свій дозвіл на продаж іранської нафти, відновивши санкції, які були призупинені згідно з меморандумом про взаєморозуміння, підписаним минулого місяця.

Американський чиновник повідомив Радіо Свобода, що це рішення відображає давню позицію адміністрації, що будь-яке економічне полегшення залежить від дотримання Іраном умов.

Удари США по Ірану та рішення Вашингтона щодо іранської нафти знаменують собою найсерйознішу кризу з моменту підписання Сполученими Штатами та Іраном 60-денного меморандуму про взаєморозуміння (МОВ) минулого місяця, спрямованого на припинення бойових дій та відновлення роботи одного з найважливіших морських шляхів у світі.