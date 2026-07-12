Іран заявив про закриття Ормузької протоки. США завдали нових ударів

Американські військові в ніч проти 12 липня завдали чергової, третьої цього тижня серії ударів по об’єктах в Ірані після того, як Корпус вартових ісламської революції ввечері 11 липня заявив про закриття стратегічно важливої Ормузької протоки і атакував контейнеровоз під прапором Кіпру.

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що внаслідок удару по судну Galaxy, що прямувало через Ормузьку протоку, один член екіпажу зник безвісти, а на судні виникла пожежа і серйозно пошкоджене машинне відділення. У заяві йдеться, що удари по Ірану покликані «знижувати здатність Ірану вільно атакувати цивільних моряків та комерційні судна, що йдуть через протоку». Удари прокоментував очільник Пентагону Піт Геґсет, написавши: «Іран зробив поганий вибір. Тепер він платить».

Американський високопосадовець повідомив журналістам, що сили США завдали ударів по іранських радарних системах повітряного спостереження, системах морського спостереження, складу ракет і дронів, пускових майданчиках ракет і безпілотних літальних апаратів, а також пускових установках зенітних ракет із метою ослаблення військових можливостей Тегерана.

Іранські державні ЗМІ повідомили про вибухи на півдні Ірану після ударів. Іран натомість атакував, як заявляють у Тегерані, пов’язані зі США об’єкти в країнах регіону. Про вибухи повідомляли зокрема в Йорданії та Омані, а в Катарі троє людей зазнали поранень під час падіння уламків.

Ще напередодні ЗМІ з посиланням на джерела писали, що неофіційно Іран визнав «помилкою» попередні інциденти з ударами по суднах в Ормузькій протоці. Однак увечері 11 липня КВІР офіційно заявив про закриття протоки до наступного повідомлення. Іран наполягає, що судна мають слідувати через протоку за погодженим із Тегераном маршрутом, проти чого різко заперечують США та інші країни.

Цьому передували переговори міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі в Омані, на яких обговорювалося й питання Ормузької протоки. Ніяких заяв за їхніми підсумками не було. Радіо Свобода дізналося з дипломатичних джерел, що Іран залишив переговори, заявивши, що повернеться після вироблення єдиної внутрішньої позиції за пропозиціями Оману про судноплавство через протоку.

Відновлення ударів та останні заяви знову поставили під сумнів життєздатність режиму припинення вогню та меморандуму про взаєморозуміння, підписаного США та Іраном у середині червня.



