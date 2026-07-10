Трамп заявив, що США погодились на подальші переговори з Іраном, але попередив, що перемир’я «закінчилося»

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран попросив продовжити «переговори» між двома країнами, хоча він рішуче попередив Тегеран, що чинний режим припинення вогню більше не діє на тлі шквалу ударів у відповідь з обох сторін.

«Ісламська Республіка Іран попросила нас продовжити «переговори». Ми погодилися це зробити, але Сполучені Штати недвозначно заявили їм, що режим припинення вогню закінчений», – написав Трамп на Truth Social 10 липня.

Трамп часто стверджував, що Тегеран благав про відновлення переговорів із Вашингтоном, хоча ці дискусії часто завершувалися без видимого прогресу.

Виступаючи перед журналістами на початку цього тижня, Трамп сказав: «Іран зателефонував деякий час тому. Вони так сильно хочуть укласти угоду. Я просто не знаю, чи вони цього гідні. Я не знаю, чи вони збираються дотримуватися угоди. У цьому проблема».



Але Трамп також сказав тоді, що він поговорить зі Стівом Віткоффом та його зятем Джаредом Кушнером, які були головними переговірниками США, про можливість відновлення переговорів.

Окремо іранські ЗМІ повідомили, що делегація посередника Катару прибула до Тегерана 10 липня для переговорів.



«Головна мета візиту, як повідомляється, полягає в тому, щоб спробувати посилити роль Катару як посередника після подій у вівторок [7 липня]», – повідомляє інформаційне агентство Tasnim.



Катар звинуватив Іран у нападі на три танкери в Ормузькій протоці 7 липня, оскільки бойові дії в регіоні загострилися на тлі оголошеного 60-денного перемир’я, яке дозволить провести повноцінні переговори між Вашингтоном і Тегераном.



Іран обстріляв судна, що проходили важливим водним шляхом, стверджуючи, що вони намагалися пройти без належного дозволу від Тегерана.



Американські війська відповіли обстрілом іранських об’єктів – переважно прибережних районів поблизу протоки – заявивши, що це була спроба захистити судноплавство на водному шляху, через який до війни проходило близько 20 відсотків світових поставок сирої нафти та природного газу.



Центральне командування США, яке відповідає за американські сили на Близькому Сході, 9 липня розіслало те, що воно назвало «перевіркою фактів», підтверджуючи позицію США про те, що вирішальна Ормузька протока є міжнародним водним шляхом і що Тегеран не має права її контролювати.



Нещодавня хвиля нападів у регіоні сталася на тлі шестиденних церемоній в Ірані з нагоди похорон вбитого верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, який загинув у перший день американо-ізраїльських авіаударів 28 лютого.



Ці екстравагантні публічні заходи зібрали сотні тисяч людей по всій Ісламській республіці, але привернула увагу відсутність Моджтаби Хаменеї, сина покійного правителя та нового верховного лідера Ірану, що викликало питання щодо його благополуччя та стану керівництва країни.