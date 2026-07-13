Військові США повідомили про «нову хвилю наступальних ударів по Ірану»

Центральне командування США (CENTCOM) упродовж минулої доби здійснило «нову хвилю наступальних ударів по Ірану», ідеться в оприлюдненому зранку 13 липня повідомленні.

За цими даними, американські військові вразили «десятки цілей у кількох місцях високоточними боєприпасами, щоб послабити здатність Ірану продовжувати атакувати міжнародне судноплавство, що проходить через Ормузьку протоку».

«Сили CENTCOM уперше завдали ударів по іранських військових системах протиповітряної оборони, берегових радіолокаційних об'єктах, ракетних та безпілотних можливостях, а також по малих суднах, використовуючи американські винищувачі, військово-морські судна, ударні повітряні безпілотники та ударні морські безпілотники», – вказано в повідомленні.

Американські військові нагадують, що Ормузька протока «є життєво важливим морським коридором для світової торгівлі» і що «Іран її не контролює».

Відновлення ударів та останні заяви сторін знову поставили під сумнів життєздатність режиму припинення вогню та меморандуму про взаєморозуміння, підписаного США та Іраном у середині червня.