Оман погодився з Великою Британією та Францією щодо захисту Ормузької протоки

Лідери Великої Британії та Франції заявили, що Оман, держава Перської затоки, погодився співпрацювати з цими двома європейськими країнами, щоб забезпечити відкритість важливої Ормузької протоки для світового судноплавства.

«Ормузька протока є життєво важливою артерією для світової економіки. Відновлення безпечного проходження суден усіх країн через протоку є питанням, що викликає занепокоєння у всьому світі», – заявили прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон у спільній заяві 3 липня.

«Султанат Оман погодився співпрацювати з Великою Британією та Францією, щоб забезпечити безпеку судноплавства у своїх суверенних територіальних водах», – додається в заяві.

Цей важливий морський шлях, через який проходить 20 відсотків світових обсягів нафти та газу, був фактично заблокований Іраном у відповідь на повітряні удари США та Ізраїлю, що розпочалися 28 лютого. Цей крок, а також подальша блокада іранських портів американськими військами, спричинили стрімке зростання світових цін на паливо.

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У рамках нині нестійкого перемир’я між Іраном та США морський шлях було знову відкрито, хоча інциденти в протоці та навколо неї продовжують підтримувати високий рівень напруженості в регіоні.

Велика Британія та Франція готуються до запуску скоординованої місії, щоб уберегти протоку від майбутніх блокад, хоча конкретних планів поки що не оголошено.

«Велика Британія та Франція підтверджують свою спільну прихильність до регіональної стабільності, поваги до суверенітету всіх держав та готовність підтримувати тісну співпрацю зі своїми партнерами з метою забезпечення глобальної безпеки, свободи судноплавства та дотримання міжнародного права», – йдеться у заяві Стармера та Макрона.



