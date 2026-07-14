Йорданія заявила про перехоплення ракет, якими Іран атакував місцеву авіабазу США

Військові Йорданії перехопили чотири іранських балістичних ракети, спрямовані на авіабазу США в країні, заявив уряд країни. Цьому передувала вимога Корпусу вартових ісламської революції Ірану до Амману ліквідувати американські бази в королівстві.

Йорданські державні медіа цитують заяву уряду, в якій йдеться, що ракети збили 14 липня після того, як вони увійшли в повітряний простір країни.

КВІР підтвердив атаку в заяві, опублікованій через інформаційне агентство Fars, хоча й додав, що удари не мали на меті завдати шкоди йорданцям.

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«Ви дуже добре знаєте, що ми не тільки не маємо жодної ворожнечі до вашої країни, але й любимо вас, благородний народ, який розуміє біль і гноблення палестинського народу більше, ніж будь-яка інша нація», – йдеться в заяві КВІР.

Повідомлень про жертви внаслідок падіння уламків після збиття ракет не надходило.

Раніше 14 липня американські військові заявили, що завдали нової хвилі авіаударів по цілях в Ірані, щоб допомогти забезпечити безпеку Ормузької протоки, лише через кілька годин після того, як президент Дональд Трамп заявив про відновлення блокади ключового водного шляху.