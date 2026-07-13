Трамп погрожує встановити контроль США над Ормузькою протокою

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США можуть стати «ангелом-охоронцем» Ормузької протоки. Про це він сказав у телефонному інтерв’ю каналу Fox News 13 липня, після нової хвилі авіаударів, спричиненої активністю на ключовому водному шляху.

За твердженням Трампа, Сполучені Штати візьмуть під контроль протоку, яка в мирний час пропускає близько однієї п’ятої світового транзиту енергоносіїв і стала одним із головних полів битви конфлікту. Він також заявив, що Штати мають отримати відшкодування своїх видатків на це завдання:

«Ми збираємося зберегти протоку, і ми, ймовірно, будемо нею керувати. Ми станемо охоронцем протоки. Можливо, ми назвемо це «янгол-охоронець протоки». І нам слід відшкодувати за це», – сказав він, не озвучуючи подробиць.





Після цього Трамп заявив у соцмережах, що Ормузька протока «відкрита й залишатиметься відкритою, з Іраном чи без нього»:

«США відтепер будуть відомі як «ОХОРОНЦІ ОРМУЗЬКОЇ ПРОТОКИ», але як такі, і з міркувань СПРАВЕДЛИВОСТІ, отримають відшкодування у розмірі 20% від усіх перевезених вантажів за будь-які витрати, необхідні для забезпечення безпеки в цій дуже нестабільній частині світу».

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану заявив безпосередньо перед дописом Трампа в соцмережах, що єдиний спосіб відновити регулярне судноплавство через протоку – це припинити військове втручання США на цьому водному шляху.

Читайте також: Іран заявляє про 14 загиблих за два дні атак США

Після допису командування Ірану заявило, що Штати не відіграють жодної ролі у визначенні майбутнього протоки, попередивши, що країни, які співпрацюють з Вашингтоном, «несуть повну відповідальність за будь-яку нестабільність та ескалацію війни в регіоні».

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану заявив 13 липня, що єдиний спосіб відновити регулярне судноплавство через протоку – це припинити військове втручання США у водний шлях.

Коментарі Трампа прозвучали після того, як Сполучені Штати завдали ударів по цілях навколо південного Ірану у відповідь на напади Тегерана на судноплавство в Ормузькій протоці. Після цього Іран вдався до ударів по своїх сусідах у Перській затоці.