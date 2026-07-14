США завдали нових ударів по Ірану після заяви Трампа про відновлення блокади

Американські військові заявили, що завдали нової хвилі авіаударів по цілях в Ірані, щоб допомогти забезпечити безпеку Ормузької протоки, лише через кілька годин після того, як президент Дональд Трамп заявив про відновлення блокади ключового водного шляху.

«Ці удари й надалі будуть нести значні витрати на іранські сили та погіршать їхню здатність атакувати мирних жителів та комерційне судноплавство в Ормузькій протоці», – йдеться у заяві Центрального командування США пізно ввечері 13 липня, на третій день поспіль після початку атак.

Іранські державні ЗМІ повідомили про вибухи на кількох островах південного узбережжя Ірану, включаючи Кіш, Кешм та Абу-Мусу.

Раніше, 13 липня, американські ЗМІ повідомили, що Трамп на вихідних повідомив Конгрес про те, що Сполучені Штати знову опинилися у стані війни з Іраном, розпочавши 60-денний період використання військових для ударів без необхідності отримання офіційного схвалення від законодавців.

Виступаючи перед журналістами в Білому домі пізно ввечері 13 липня, Трамп заявив, що атаки були спрямовані на те, щоб вивести з ладу можливості Ірану порушувати морське судноплавство в протоці.

Він додав, що, незважаючи на три ночі поспіль атак на Іран, угода про припинення бойових дій все ще можлива.

Раніше того ж дня Трамп заявив Fox News, що Сполучені Штати можуть взяти під контроль протоку, яка в мирний час обробляє близько однієї п'ятої світового транзиту енергії та стала одним з головних полів битви конфлікту.

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану заявив, що єдиний спосіб відновити регулярне судноплавство через протоку – це припинити військове втручання США у водний шлях.



У гнівній заяві після цього вище об'єднане військове командування Ірану заявило, що США не відіграють жодної ролі у визначенні майбутнього протоки, попередивши країни, які співпрацюють з Вашингтоном, що «несуть повну відповідальність за будь-яку нестабільність та ескалацію війни в регіоні».



Міністерство оборони Об'єднаних Арабських Еміратів 13 липня заявило, що два танкери країни були ⁠обстріляні іранськими крилатими ракетами в південній смузі Ормузької протоки ‌в територіальних водах Оману, в результаті чого один член екіпажу загинув, а вісім інших отримали поранення.

Іран розпочав атаки на кількох своїх сусідів по Перській затоці, а також на судна в протоці, які, за його словами, порушують його правила транзиту водним шляхом.

За словами Тегерана, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі зустрівся з міністром закордонних справ Оману Саїдом Бадром Альбусаїді минулими вихідними, щоб обговорити механізми забезпечення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку.



Оман заявив, що переговори з Іраном триватимуть як на технічному, так і на політичному рівнях, щоб досягти домовленостей, що відповідають міжнародному праву, щодо судноплавства цим водним шляхом.



Радіо Свобода дізналося з дипломатичних джерел, що оманські посередники передали іранській делегації пропозиції, спрямовані на вирішення суперечок щодо морського судноплавства. Високопосадовці відмовилися коментувати суть пропозицій.



За даними дипломатичних джерел, знайомих з переговорами, Іран залишив переговори, заявивши, що повернеться після досягнення єдиної внутрішньої позиції щодо пропозицій, які б дозволили свободу судноплавства через оманські води в південній частині протоки без стягнення плати.



Невдовзі після цього апарат національної безпеки Ірану відповів, обстрілявши комерційне судно та оголосивши про закриття водного шляху.