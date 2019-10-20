У Баку поліція перешкодила проведенню акції на захист прав жінок

У центрі Баку в неділю, 20 жовтня, поліція перешкодила проведенню акції проти насильства над жінками.

Близько 60 осіб, – в основному жінки, і чоловіки, що їх підтримали, – хотіли пройти вулицями столиці Азербайджану. Однак поліція перегородила їм шлях, поліцейські виривали плакати з рук активістів.

Учасники акції, прорвавши поліцейське оточення, зуміли пройти маршем близько ста метрів. Вони скандували гасла «Ні насильству над жінками!», «Ні раннім шлюбам!».

Кількох учасниць акції затримали, застосувавши силу, але незабаром їх відпустили.

За даними правозахисників, за дев’ять місяців цього року у Азербайджані зафіксовали майже 120 випадків побутового насильства, в тому числі 32 вбивства жінок. Активісти стверджують, що поліція вкрай неохоче розглядає заяви про випадки насильства щодо жінок.