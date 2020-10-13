Баку та Єреван обмінялися звинуваченнями в порушенні перемир’я в Нагірному Карабасі

У Нагірному Карабасі тривають бойові дії між азербайджанськими та вірменськими силами, попри заклики міжнародної спільноти дотримуватися умов укладеного наприкінці минулого тижня перемир’я.

Міністерство оборони Азербайджану заявило 13 жовтня, що ситуація в кількох секторах зони конфлікту залишалася напруженою впродовж ночі і звинуватило вірменські збройні сили в обстрілі району Татар уранці.

Міністерство оборони Вірменії відкинуло ці звинувачення, заявивши, що азербайджанська сторона «відновила свої дії в супроводі активного ракетно-артилерійського вогню в південному, північному та північно-східному» секторах.

Натомість речник міністерства оборони Азербайджану наполягає, що військові країни «не завдають жодних ударів і не здійснюють наступу» і «повністю дотримуються гуманітарного припинення вогню».

Угода про припинення вогню, досягнута в Москві 10 жовтня, мала на меті дозволити етнічним вірменським силам та Азербайджану обміняти полонених та тіла сотень солдатів та цивільних, загиблих упродовж двох тижнів боїв.

Однак Міжнародний комітет Червоного Хреста 13 жовтня заявив, що Вірменія та Азербайджан ще не досягли домовленостей щодо здійснення обміну полоненими та обміну тілами загиблих, як це передбачає угода.

Протистояння в регіоні знову спалахнуло 27 вересня. З того часу з обох боків загинули сотні солдатів та невідома кількість цивільних. Це найбільша ескалація в Нагірному Карабасі з 1994 року.

Нагірний Карабах, а також сім прилеглих районів Азербайджану до відновлення масштабних бойових дій контролювалися етнічними вірменами, які проголосили на території колишньої Нагірно-Карабаської автономної області «Республіку Арцах», яку не визнала жодна країна світу. Азербайджан не має влади приблизно над 20% своєї міжнародно визнаної території.