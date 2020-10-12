Кім Кардашьян заявила, що передала 1 млн доларів для постраждалих через конфлікт в Нагірному Карабаху

Американська актриса та модель вірменського походження Кім Кардашьян заявила, що передала 1 мільйон доларів у Вірменський фонд, який надає гуманітарну допомогу постраждалим через конфлікт в Нагірному Карабаху.

Фонд намагається забезпечити постраждалих їжею, житлом та медичним доглядом.

«Мої думки й молитви зі сміливими чоловіками, жінками та дітьми. Я хочу, щоб кожен пам’ятав, що незважаючи на відстань, яка розділяє нас, ми не обмежені кордонами і ми разом – одна глобальна вірменська нація»», – сказала Кардашьян у відеозверненні в інстаграмі.

Її сестри, Хлоя та Корті Кардашьян, також закликали на своїх сторінках в інстаграмі допомогти Вірменському фонду.

У Лос-Анджелесі тисячі людей вийшли на акції на підтримку Вірменії. Близько 20 тисяч прийшли під консульство Туреччини, щоб засудити підтримку цією країною Азербайджану. Демонстрація здебільшого була мирною.

Інша частина вірменської діаспори пройшла містом та закликала підтримати Вірменію.

Південна Каліфорнія є домівкою для найбільшої вірменської діаспори в Сполучених Штатах. У східному Голівуді навіть існує район під назвою Маленька Вірменія.

Мер Лос-Анджелесу Ерік Ґарсетті у твітері підтримав протестувальників та звернувся до державного секретаря США Майка Помпео від імені групи мерів та конгресменів із закликом допомогти в деескалації конфлікту.

Генеральний консул Азербайджану в західних Сполучених Штатах Насімі Агаєв засудив заяву Ґарсетті через те, що він проігнорував смерті цивільних в азербайджанських містах унаслідок ракетних обстрілів з боку Вірменії.

«Чи є межа політичної доцільності? Чи є червоні лінії? Чи повинна політика завжди стосуватися грошей та голосів під час виборів?» – написав Агаєв.

Акції в Лос-Анджелесі відбувалися на тлі звинувачень сторін конфлікту в Нагірному Карабаху на адресу одна одної в порушеннях перемир’я.

Протистояння в регіоні знову спалахнуло 27 вересня. З того часу з обох боків загинули сотні солдатів та невідома кількість цивільних. Це найбільша ескалація в Нагірному Карабаху з 1994 року.

Вночі проти 10 жовтня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Вірменія і Азербайджан за підсумками переговорів в Москві домовилися про тимчасове припинення вогню. Згодом країни звинуватили одна одну в порушенні перемир’я, проте формально режим тиші триває.

Нагірний Карабах, а також сім прилеглих районів Азербайджану до відновлення 27 вересня масштабних бойових дій контролювалися етнічними вірменами, які проголосили на території колишньої Нагірно-Карабаської автономної області «Республіку Арцах», яку не визнала жодна країна світу. Азербайджан не має влади приблизно над 20% своєї міжнародно визнаної території.

Конфлікт розпочався в останні роки існування Радянського Союзу, коли в населеному переважно етнічними вірменами Нагірному Карабасі відбулися масові мітинги з вимогою передати автономну область зі складу Азербайджанської РСР до складу Вірменської РСР. Баку не погодився на це. Після війни 1992­–1994 років на території Нагірного Карабаху не залишилося азербайджанців.