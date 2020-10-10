Лавров заявив, що Вірменія і Азербайджан домовилися про припинення вогню у Нагірному Карабасі

Вірменія і Азербайджан за підсумками переговорів в Москві домовилися про тимчасове припинення вогню в зоні конфлікту в самопроголошеній республіці Нагірний Карабах. Про те повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, коли в Москві було близько трьох годин ночі. Консультації щодо Карабаху за участю глав зовнішньополітичних відомств Росії, Вірменії та Азербайджану тривали більше 10 годин.

Угода набуде чинності 10 жовтня, опівдні за місцевим часом. Зазначається, що рішення прийнято в гуманітарних цілях - для обміну полоненими й тілами загиблих.

Як заявив Лавров, конкретні параметри «режиму тиші» будуть узгоджені додатково.

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Вірменія та Азербайджан поки не заявляли про досягнення домовленостей. Міністерство закордонних справ Баку оприлюднило заяву, яка лише детально висвітлила особливості припинення вогню, але не містила подальших коментарів.

За кілька годин до того, як припинення вогню мало набути чинності, обидві сторони звинуватили один одного у нових атаках. Представники міністерства оборони Азербайджану заявили, що етнічні вірменські сили обстрілювали населені пункти. А міністерство оборони Вірменії стверджувало, що Азербайджан продовжує використовувати безпілотники для ураження вірменських позицій.

Нагірний Карабах, а також сім прилеглих районів Азербайджану до відновлення 27 вересня масштабних бойових дій контролювалися етнічними вірменами, які проголосили на території колишньої Нагірно-Карабаської автономної області «Республіку Арцах», яку не визнала жодна країна світу. Азербайджан не має влади приблизно над 20% своєї міжнародно визнаної території.

Конфлікт розпочався ще в останні роки існування Радянського Союзу, коли в населеному переважно етнічними вірменами Нагірному Карабасі відбулися масові мітинги з вимогою передати автономну область зі складу Азербайджанської РСР до складу Вірменської РСР. Баку не погодився на це. Після війни 1992­–1994 років на території Нагірного Карабаху не залишилося азербайджанців.