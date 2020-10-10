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Есть ли шанс у Украины деоккупировать неподконтрольные Киеву районы Донбасса военным путём? Почему «заморозить» конфликт на Донбассе не лучшая идея? И чего боятся жители Северодонецка? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии.

Шанс есть

Азербайджанско-армянский вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе уже получил отклик в Украине. Некоторые призывают к военному решению ситуации на Донбассе, как это пытается сделать Азербайджан. Об этом пишет сайт «Апостроф».

Однако, по мнению экс-посла Украины в Хорватии Александра Левченко, нужно понимать, что такой план может быть применён только при очень специфических условиях, главное из которых – уверенность в том, что Россия не окажет военную помощь группировкам «ЛДНР».

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Эксперт утверждает, что такая возможность есть. Но она равна примерно 2% из ста. То есть это станет возможным, если Москва сама даст сигнал Киеву, что она не будет вмешиваться, когда ВСУ начнут военную операцию по возвращению временно оккупированных территорий. Но сейчас это совершенно нереальный и фантастический сценарий для Украины, отмечает Левченко.

«Размороженный» «замороженный» конфликт

Война в Нагорном Карабахе стала наглядной иллюстрацией, поясняющей истинный смысл термина «замороженный конфликт». Об этом пишет «Деловая Столица».

Издание отмечает, что «замороженный конфликт» – это просто «застывший» театр военных действий, и для начала вооружённых столкновений нужна только отмашка. Далее армии очень быстро «размораживаются», и стороны возвращаются к выяснению отношений с помощью оружия.

Как пишет газета, нынешнее обострение ситуации на Кавказе также стало хорошим уроком для всех, кто хотел бы «заморозить Донбасс» и считал это вполне приемлемым, а главное – долгосрочным решением.

«Их никому не жалко»

За все 6 лет вооружённого конфликта на Донбассе часть из так называемых «российских добровольцев» вернулась в Россию, а часть оказалась в тюрьмах группировок «ЛДНР». Об этом пишет сайт «Новости Донбасса».

Назвать точное число граждан России, содержащихся в тюрьмах ОРДЛО, как отмечает издание, невозможно. Есть свидетельства того, что в застенках группировок находятся сотни россиян.

По словам аналитика «Московского центра Карнеги» Константина Скоркина, безусловно, часть сидит за дело, за совершение войсковых преступлений. Однако есть и тот момент, что на этих добровольцев можно повестить преступления, поскольку их никому не жалко.

Местные бьют тревогу

Журавская пустошь – так ещё два века назад называли необитаемую территорию, где сейчас стоит Северодонецк. Никаких лесов там никогда не было – только озёра и песчаные барханы, непригодные для обитания человека. Сейчас большая часть лесов сгорела. Об это пишет сайт «Depo.ua».

Местный житель и краевед Ариф Багиров родился в Северодонецке и знает, что без лесов жить в городе очень сложно. Багиров рассказывает, что его мать ещё застала те времена, когда вокруг Северодонецка леса не было. Из-за песчаных бурь они не выходили на улицу. Багиров бьёт тревогу, потому что понимает: никто сейчас и в ближайшем будущем высаживать деревья не будет.

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