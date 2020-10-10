Вірменія та Азербайджан обмінялися звинуваченнями в порушенні перемир’я

Влада Азербайджану заявляє, що вірменські військовослужбовці спробували атакувати на двох напрямках після початку дії договору про перемир’я. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони країни 10 жовтня.

«Попри угоду про оголошення режиму припинення вогню о 12.00, вірменська армія здійснила спробу атакувати в Агдара-Тертерському та Фізулі-Джабраїльському напрямках. У той же час низка наших населених пунктів перебуває під артилерійським обстрілом збройних сил Вірменії. Територія Тертерського і Агдамського районів обстрілюють противником », – йдеться в заяві відомства.

Натомість, як передає видання «Кавказький вузол», Вірменія звинуватила Азербайджан в обстрілах населеного пункту Гадрут та наступ на південному напрямку фронту.

Читайте також: Росія, Карабах і Донбас. У Путіна на Донбасі більш далекосяжні цілі

«Військові сили Азербайджану тримають під вогнем місто Гадрук», – повідомив єдиний інформаційний центр Вірменії у фейсбуці.

Вночі проти 10 жовтня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Вірменія і Азербайджан за підсумками переговорів в Москві домовилися про тимчасове припинення вогню в зоні конфлікту в самопроголошеній республіці Нагірний Карабах.

Нагірний Карабах, а також сім прилеглих районів Азербайджану до відновлення 27 вересня масштабних бойових дій контролювалися етнічними вірменами, які проголосили на території колишньої Нагірно-Карабаської автономної області «Республіку Арцах», яку не визнала жодна країна світу. Азербайджан не має влади приблизно над 20% своєї міжнародно визнаної території.

Конфлікт розпочався ще в останні роки існування Радянського Союзу, коли в населеному переважно етнічними вірменами Нагірному Карабасі відбулися масові мітинги з вимогою передати автономну область зі складу Азербайджанської РСР до складу Вірменської РСР. Баку не погодився на це. Після війни 1992­–1994 років на території Нагірного Карабаху не залишилося азербайджанців.