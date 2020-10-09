Алієв: Вірменія має «останній шанс» на врегулювання конфлікту у Нагірному Карабасі

Президент Азербайджану Ільгам Алієв заявив 9 жовтня в телевізійному зверненні, що дає Вірменії «останній шанс» врегулювати конфлікт навколо Нагірного Карабаху «мирним шляхом». Про це азербайджанський лідер заявив у той день, коли в Москві розпочалися переговори міністрів закордонних справ Вірменії та Азербайджану.

«Конфлікт зараз врегульовується військовими засобами, а наступними будуть політичні засоби», – твердить Алієв, наголошуючи, що майже три десятиліття міжнародних переговорів «не дали ані сантиметра прогресу, не повернули ані сантиметра окупованих земель».

У Москві в другій половині дня 9 жовтня розпочалися консультації міністрів закордонних справ Вірменії та Азербайджану Зограба Мнацаканяна та Джейхуна Байрамова. Посередником на переговорах виступає міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Нагірний Карабах, а також сім прилеглих районів Азербайджану до відновлення 27 вересня масштабних бойових дій контролювалися етнічними вірменами, які проголосили на території колишньої Нагірно-Карабаської автономної області «Республіку Арцах», яку не визнала жодна країна світу. Азербайджан не має влади приблизно над 20% своєї міжнародно визнаної території.

Конфлікт розпочався ще в останні роки існування Радянського Союзу, коли в населеному переважно етнічними вірменами Нагірному Карабасі відбулися масові мітинги з вимогою передати автономну область зі складу Азербайджанської РСР до складу Вірменської РСР. Баку не погодився на це. Після війни 1992­–1994 років на території Нагірного Карабаху не залишилося азербайджанців.