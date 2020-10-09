Голови МЗС Вірменії й Азербайджану приїдуть до Москви на запрошення Путіна

Вірменія й Азербайджан підтвердили, що їхні міністри закордонних справ приїдуть на консультації до Москви після запрошення президента Росії Володимира Путіна, який закликав сторони зупинити воєнні дії довкола Нагірного Карабаху, повідомляє російське Міністерство закордонних справ.

9 жовтня про те, що вірменський міністр Зограб Мнацаканян планує прибути до Москви, російському державному агентству ТАСС повідомив посол Вірменії в Росії.

Подробиці щодо візиту голови МЗС Азербайджану Джейхуна Байрамова наразі невідомі.

Посередником на переговорах буде міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомили в Кремлі 8 жовтня.

Путін закликав до паузи у боях між Вірменією й Азербайджаном у зоні конфлікту в Нагірному Карабасі, щоб обидві сторони змогли обмінятися в’язнями і тілами загиблих. Він заявив про це після серії телефонних розмов з президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим і прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, повідомили у пресслужбі Кремля.

У Женеві 8 жовтня почалися консультації щодо врегулювання конфлікту між співголовами Мінської групи ОБСЄ – з Росії, Франції і США. У них мав взяти участь міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов, проте інформації про результати зустрічі не було, повидомив Reuters. За даними агенції, прямих переговорів між Вірменією й Азербайджаном у рамках цього формату не заплановано.

Ситуація в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі різко загострилася 27 вересня. Бойові дії називають одними з найбільш серйозних після укладення перемир’я в 1994 році. Єреван і Баку звинувачують один одного в ескалації конфлікту. З обох боків є загиблі і поранені, в тому числі серед цивільного населення.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах триває з останніх років існування Радянського Союзу. Регіон, населений переважно вірменами, в 1991 році оголосив про незалежність від Азербайджану, але жодна з країн світу цей крок не визнала. Зараз Нагірний Карабах і низку прилеглих до нього районів контролюють вірменські сили.