Президент Вірменії назвав можливим визнання незалежності Карабаху

Вірменія може визнати незалежність Нагірного Карабаху і надати «пряме сприяння» самопроголошеній республіці, яку вірмени називають «Арцах». Про це 5 жовтня заявив президент Вірменії Армен Саркісян.

За його словами, Єреван домагається, щоб Туреччина «відсторонилася» від проблеми Карабаху, і лише після цього можливе відновлення в колишньому форматі переговорів про його статус.

Президент Азербайджану Ільгам Алієв цього ж дня заявив, що союзник Баку Туреччина має брати участь у мирному врегулюванні.

Влада самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки 5 жовтня звернулися до ОБСЄ з заявою про необхідність визнати її незалежність. «За умов, що склалися, міжнародне визнання є єдиним дієвим механізмом відновлення миру і безпеки в регіоні», – йдеться в заяві.

Етнічні вірмени, які очолюють колишню автономну область Азербайджану, закликали мирне населення залишити міста Азербайджану, в яких розташовані військові об’єкти. Вони стверджують, що по цих містах можуть бути завдані удари у відповідь на обстріли Степанакерта та інших населених пунктів у Нагірному Карабасі.

4 жовтня ракетного обстрілу зазнало азербайджанське місто Гянджа. Влада Азербайджану повідомила про щонайменше одного загиблого і десятки поранених унаслідок цих дій і також заявляє про обстріл інших міст, офіційний Єреван такі обстріли заперечує.

Ситуація на лінії контакту сторін у Нагірному Карабасі і прилеглих районах Азербайджану різко загострилася 27 вересня. Азербайджанські війська перейшли в наступ, як стверджується, з метою повернути контроль над територіями, які були втрачені на початку 1990-х років. У Баку повідомили про взяття кількох населених пунктів. Обидві сторони повідомляють про жертви серед мирного населення.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 5 жовтня закликав до припинення вогню в Нагірному Карабасі, заявивши, що у конфлікту «немає військового розв’язання». Столтенберґ відвідав у понеділок Туреччину, яка заявляє про підтримку Азербайджану в конфлікті і раніше критикувала заклики до перемир’я з боку Росії, США і Франції.

У Єревані 5 жовтня приземлився літак Іл-96, який перебуває в підпорядкуванні адміністрації президента Російської Федерації. Цей літак зазвичай забезпечує польоти високопоставлених російських чиновників. В уряді Вірменії підтвердили факт прибуття літака, але не змогли сказати, хто саме прилетів. Речник Кремля Дмитро Пєсков також не відповів на це питання.