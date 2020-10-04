Баку та Єреван звинувачують один одного в обстрілах населених пунктів

Азербайджан звинуватив збройні сили Вірменії в ракетному обстрілі другого за числом населення в країні міста Гянджа (населення 330 тисяч людей), а також Фізулінського, Агдамського і Тертерського районів. У відповідь на обстріл вживаються адекватні заходи, заявляє 4 жовтня міністерство оборони Азербайджану.

Лідери етнічних вірмен, які контролюють Нагірний Карабах, стверджують, що внаслідок обстрілу зруйнований військовий аеропорт, розташований у Гянджі.

Вірменія обстріл території Азербайджану заперечує, звинувачуючи, в свою чергу, Азербайджан в ударах по цивільних об’єктах у місті Степанакерті, яке називає столицею Нагірного Карабаху.

Конфлікт між Вірменією і Азербайджаном в Нагірному Карабасі, що триває з кінця 1980-х років, загострився 27 вересня 2020 року. Сторони звинувачують одна одну в провокаціях і обстрілах. В обох країнах запроваджений воєнний стан.

За результатами бойових дій 1992–1994 років Азербайджан втратив контроль над населеним переважно етнічними вірменами Нагірним Карабахом, а також сімома малонаселеними районами, розташованими поруч із колишньою Нагірно-Карабаською автономною областю. Таким чином, Баку не контролює близько 20% своєї міжнародно визнаної території. Самопроголошену Нагірно-Карабаську республіку не визнала жодна держава світу, включно з Вірменією, водночас Єреван допомагає виживати цьому утворенню.