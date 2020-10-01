Баку та Єреван звинувачують один одного в загибелі цивільних унаслідок бойових дій

Генеральна прокуратура Азербайджану опублікувала 1 жовтня нове повідомлення про втрати серед цивільних, інформує азербайджанська служба Радіо Свобода.

За даними прокуратури, 1 жовтня близько 13:00 за місцевим часом вірменські сили обстріляли з важкої артилерії село Хаджимаммадлі Агдамського району, внаслідок чого в своєму будинку загинули батько і син Муршуд і Самір Мамедови, 1966 і 1996 років народження.

У попередній заяві Генпрокуратури Азербайджану йшлося, що за останні дні загинули 16 цивільних, ще 55 були поранені.

Речник міністерства оборони Вірменії Арцрун Ованесян заявив 1 жовтня, що азербайджанські збройні сили завдали артилерійського удару по населеному пункту Гадрут, інформує вірменська служба Радіо Свобода. 30 вересня вірменська сторона повідомила про обстріл міста Мартакерта, в результаті чого загинули троє мирних жителів (обидва населені пункти розташовані на території Нагірного Карабаху – міжнародно визнаної частини Азербайджану, яка контролюється етнічними вірменами).

З 27 вересня, коли давній конфлікт навколо Нагірного Карабаху знову перейшов у режим повномасштабного збройного протистояння, вірменська сторона повідомила про загибель 99 військових і восьми цивільних. Азербайджанська сторона число втрат серед військових не розкриває, повідомляючи лише про загибель чи поранення цивільних.